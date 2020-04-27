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Факты / Украина

Ляшко об открытии рынков: За нарушения снова закроют на семь дней

Правительство открывает работу рынков с совершенно другими подходами к соблюдению там мер безопасности.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ежедневно будет выдаваться разрешение на закрытие или открытие рынков, — объяснил он.

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Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не раньше, чем через семь дней после нарушения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

 

Фото: Dreamstime

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