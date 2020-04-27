Ляшко про відкриття ринків: За порушення знову закриють на сім днів

Уряд відкриває роботу ринків із зовсім іншими підходами до дотримання там засобів безпеки.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Буде забезпечено щоденне інспектування представниками Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та щодня видаватиметься дозвіл на закриття або відкриття ринків, – пояснив він.

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Якщо ринок порушив норми, то він наступного разу зможе відкритися не раніше, ніж через сім днів після порушення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.