Измерение температуры и один покупатель на 10 м²: требования Минздрава для работы рынков

Работу продовольственных рынков в Украине возобновят, если их сотрудники будут придерживаться соответствующих норм.

В правилах, которые разработали Минздрав и Минэкономики, говорится, что:

работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитной маске или респираторе и должны проходить температурный скрининг;

на каждом входе (въезде) на рынок должны быть антисептики;

на 10 м² должен быть один покупатель;

контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые три часа;

в конце рабочего дня нужно убирать и дезинфицировать рабочее место;

на прилегающей к рынку территории не должно быть стихийной торговли.

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Кроме того, между продавцами должно быть расстояние не менее трех метров. А между продавцами и покупателями нужно установить защитные экраны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.