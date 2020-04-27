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Факты / Украина / Общество

Измерение температуры и один покупатель на 10 м²: требования Минздрава для работы рынков

Работу продовольственных рынков в Украине возобновят, если их сотрудники будут придерживаться соответствующих норм.

В правилах, которые разработали Минздрав и Минэкономики, говорится, что:

  • работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитной маске или респираторе и должны проходить температурный скрининг;
  • на каждом входе (въезде) на рынок должны быть антисептики;
  • на 10 м² должен быть один покупатель;
  • контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые три часа;
  • в конце рабочего дня нужно убирать и дезинфицировать рабочее место;
  • на прилегающей к рынку территории не должно быть стихийной торговли.

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Кроме того, между продавцами должно быть расстояние не менее трех метров. А между продавцами и покупателями нужно установить защитные экраны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

Фото: Dreamstime

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