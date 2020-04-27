Вимірювання температури і один покупець на 10 м²: вимоги МОЗ для роботи ринків

Роботу продовольчих ринків в Україні відновлять, якщо їхні працівники дотримуватимуться відповідних норм.
У правилах, які розробили МОЗ та Мінекономіки йдеться, що:
- працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і повинні проходити температурний скринінг;
- на кожному вході (в’їзді) на ринок повинні бути антисептики;
- на 10 м² повинен бути один покупець;
- контактні поверхні повинні дезінфікуватися кожні три години;
- в кінці робочого дня потрібно прибирати і дезінфікувати робоче місце;
- на прилеглій до ринку території не повинно бути стихійної торгівлі.
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Крім того, між продавцями повинна бути відстань не менше трьох метрів. А між продавцями і покупцями потрібно встановити захисні екрани.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.