Вимірювання температури і один покупець на 10 м²: вимоги МОЗ для роботи ринків

Роботу продовольчих ринків в Україні відновлять, якщо їхні працівники дотримуватимуться відповідних норм.

У правилах, які розробили МОЗ та Мінекономіки йдеться, що:

працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і повинні проходити температурний скринінг;

на кожному вході (в’їзді) на ринок повинні бути антисептики;

на 10 м² повинен бути один покупець;

контактні поверхні повинні дезінфікуватися кожні три години;

в кінці робочого дня потрібно прибирати і дезінфікувати робоче місце;

на прилеглій до ринку території не повинно бути стихійної торгівлі.

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Крім того, між продавцями повинна бути відстань не менше трьох метрів. А між продавцями і покупцями потрібно встановити захисні екрани.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.