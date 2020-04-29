Выходные на майские праздники приходятся на 1-3 мая.

Многие предприятия в связи с этим меняют график своей работы.

График работы Укрпочты на майские праздники будет разным для каждого отделения.

Список отделений, которые работают 1 мая:











График работы Укрпочты на майские праздники / 3 фотографии

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2 мая, в субботу, отделения будут работать в режиме обычного выходного дня, а 3 мая — выходной во всех отделениях.

Напомним, Укрпочта бесплатно будет доставлять лекарства, заказанные на сайте интернет-аптеки apteka24.