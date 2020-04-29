Кабмін готовий до переговорів з країнами ЄС про виїзд заробітчан

Уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час зустрічі з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін.

Він зазначив, що важливою передумовою для цього є легальне працевлаштування терміном від трьох місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців.

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Координацією відповідної роботи займатиметься урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наразі уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що через карантин з Польщі виїхало 20% українських трудових мігрантів, бізнес просить допомоги у влади.

Джерело: Денис Шмигаль