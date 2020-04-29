Обстрелы на Донбассе: украинский военный получил ранения

29 апреля на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
— Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов , — говорится в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север российские наемники использовали девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковское и Орехово, а также неподалеку Новозванковки.
— В результате обстрела вражеских один украинский защитник получил боевое ранение, — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный результате обстрелов.