Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,95 грн.

По сравнению с пятницей, гривна немного укрепилась.

Курс доллара стал дешевле на две копейки, но евро увеличился в цене на 5 копеек.

Читайте: Как падение цен на нефть повлияет на Украину и чего ждать дальше

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

1 доллар США – 26,9592 грн;

1 евро – 29,2939 грн;

1 польский злотый — 6,43 грн.

Напомним, с начала апреля НБУ выкупил на межбанке около $600 млн. Это стало возможным благодаря стабилизации курса.