Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,95 грн.

У порівнянні з п’ятницею, гривня трохи зміцнилася.

Курс долара став дешевшим на дві копійки, але євро збільшився в ціні на 5 копійок.

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Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

1 долар США – 26,9592 грн;

1 євро – 29,2939 грн;

1 польський злотий – 6,43 грн.

Нагадаємо, з початку квітня НБУ викупив на міжбанку близько $600 млн. Це стало можливим завдяки стабілізації курсу.