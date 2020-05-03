Поддержка и осуждение: как чиновники отреагировали на ослабление карантина в Черкассах

Городской совет Черкасс с 1 мая ослабил карантин. Решение принято в связи с многочисленными обращениями предпринимателей, которые несут огромные убытки. Откроют парки и летние площадки ресторанов, салоны красоты, мастерские.

Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина.

— Отдельный пламенный привет лично от президента, МВД и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом “потеряли календарь” и собирались ослаблять карантинные меры раньше 11 мая, — сказал Зеленский.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за принятого исполнительным комитетом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал решение властей Черкасс, в частности мэра Анатолия Бондаренко.

— Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким, — заявил Аваков.

Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за смягчение карантина.

— Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину, — заявил Бондаренко.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, на которого открыли уголовное производство из-за ослабления карантина в городе.

Городской голова Львова Андрей Садовой призвал “прекратить преследование мэра Черкасс” и предоставить городам больше самостоятельности в вопросе регулирования карантина.

Напомним, Кабмин представил план поетапного выхода из карантина. Он состоит из 5 пунктов и может начаться уже с 11 мая. Далее несколько этапов могут наступить одновременно.