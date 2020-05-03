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Факты / Украина / Общество

Ресторан Велюр заплатит штраф, если нарушил закон — Тищенко

Директор ресторана Велюр заплатит штраф в случае доказательства нарушения учреждением условий карантина, написал в соцсети нардеп Николай Тищенко.

— Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф в ту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я — Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина, — заверил он.

Читайте: Это своеобразный штаб: Тищенко о работе своего ресторана во время карантина

Напомним, 27 апреля в СМИ появилась информация, что ресторан Велюр продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина. Заведение принадлежит к сети Наша карта народного депутата Николая Тищенко.

Полиция Киева проверила расследование Bigus.Info, но посетителей там не обнаружила.

Сам Тищенко объяснил, что в его ресторане работает своеобразный штаб, но для посетителей он закрыт.

ФотоРоман Пєтушков

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