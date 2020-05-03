Ресторан Велюр заплатить штраф, якщо порушив закон – Тищенко

Директор ресторану Велюр заплатить штраф у разі доведення порушеня закладом умов карантину, написав у соцмережі нардеп Микола Тищенко.

– Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану заплатить штраф тієї ж миті! І я особисто це проконтролюю. Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до кінця карантину, – запевнив він.

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Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція Києва перевірила розслідування Bigus.Info, але відвідувачів там не виявила.

Сам Тищенко пояснив, що у його ресторані працює своєрідний штаб, але для відвідувачів він закритий.

Фото: Роман Пєтушков