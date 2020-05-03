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Факти / Україна / Суспільство

Ресторан Велюр заплатить штраф, якщо порушив закон – Тищенко

Директор ресторану Велюр заплатить штраф у разі доведення порушеня закладом умов карантину, написав у соцмережі нардеп Микола Тищенко.

– Якщо порушення були зафіксовані, директор ресторану заплатить штраф тієї ж миті! І я особисто це проконтролюю. Зі свого боку, я – Микола Тищенко, як громадянин України, своїми руками готуватиму обіди для київських лікарів до кінця карантину, – запевнив він.

Читайте: Це своєрідний штаб: Тищенко про роботу свого ресторану під час карантину

Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція Києва перевірила розслідування Bigus.Info, але відвідувачів там не виявила.

Сам Тищенко пояснив, що у його ресторані працює своєрідний штаб, але для відвідувачів він закритий.

ФотоРоман Пєтушков

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