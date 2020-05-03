РФ створила в окупованому Криму інформаційне гетто – МЗС України

За роки окупації Криму на півострові з 3 тис. ЗМІ змогли пройшли перереєстрацію на вимогу РФ лише 232, тобто населення півострова позбавлене можливості почути альтернативну думку, йдеться в заяві МЗС України до Всесвітнього дня свободи преси.

Зокрема, відомство приєдналося до заклику українських журналістів, колишніх в’язнів Кремля Романа Сущенка та Станіслава Асєєва “посилити міжнародний тиск на російську владу для звільнення кримськотатарських журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедінова, правозахисника Сервера Мустафаєва та зняття з них незаконних звинувачень”.

– Щоб приховати від світу реальну ситуацію в тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація запровадила від початку окупації інформаційне гетто – систематично нищить свободу слова на півострові, переслідує та ув’язнює журналістів та блогерів під приводом боротьби з екстремізмом або сепаратизмом та усіляко перешкоджає їхній роботі, – наголошують в МЗС.

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За даними правозахисників, за 6 років окупації АР Крим зафіксовано понад 300 порушень прав журналістів та блогерів.

– Закликаємо міжнародну спільноту до рішучих дій проти нищення свободи слова та грубого порушення прав людини Російською Федерації в тимчасово окупованому Криму, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України і анексії Криму.