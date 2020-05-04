Почему для медиков не закупают защитные костюмы производства Украины

Закупка средств индивидуальной защиты и костюмов биозащиты от украинского производителя возможна только после переоснащения отечественных предприятий, которые их производят.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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— Это необходимо для подтверждения соответствия продукции мировым стандартам. Поэтому Минздрав проведет аудит украинских производителей для определения проблем, которые есть на предприятиях, — заявил Максим Степанов.

Напомним, Госпредприятие МЗУ 21 апреля провело все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты. Компания, которая занималась их изготовлением свой счет произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт.

В то же время Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР на сумму 35 874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что самостоятельно закупленные Минздравом костюмы по 478 грн/шт. гарантируют безопасность медикам, в отличие от закупленных госпредприятием Медицинские закупки Украины, ведь имеют проклеенные швы.