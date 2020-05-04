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Факти / Україна

Чому для медиків не закупляють захисні костюми виробництва України

Закупівля засобів індивідуального захисту та костюмів біозахисту від українського виробника можлива лише після переоснащення вітчизняних підприємств, які їх виробляють.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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– Це необхідно для підтвердження відповідності продукції світовим стандартам. Тому МОЗ проведе аудит українських виробників для визначення проблем, які є на підприємствах, – заявив Максим Степанов.

Нагадаємо, Держпідприємство МЗУ 21 квітня провело всі процедури для закупівлі 90 тис. костюмів біологічного захисту. Компанія, яка займалася їх виготовленням власним коштом, виробила 20 тис. костюмів. Ціна костюмів становила 245 грн/шт.

Водночас МОЗ змінило вимоги до костюмів та уклало договір на закупівлю 71,374 тис. костюмів, виготовлених у КНР, на суму 35 874 млн грн (488,6 грн/шт.), пояснюючи це необхідністю отримати костюми відповідно до ДСТУ EN 14126.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що самостійно закуплені МОЗ костюми по 478 грн/шт. гарантують безпеку медикам, на відміну від закуплених держпідприємством Медичні закупівлі України, адже мають проклеєні шви.

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