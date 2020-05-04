Рівненська область лідирує за кількістю порушень карантину закладами громадського харчування.

Про це на засіданні Кабміну повідомив глава МВС Арсен Аваков.

– Наша перевірка встановила порушення майже в кожній області. У нас в лідерах, як не дивно, Рівненська область, – сказав урядовець.

Також велику кількість порушень виявили у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

– За останній час поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм, – повідомив міністр.

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Арсен Аваков зазначив, що порушення карантинних заходів зафіксували не лише у закладах громадського харчування, а й у будівельних супермаркетах, магазинах меблів та електроніки.

За його словами, була проведена перевірка 162 будівельних гіпермаркетів, зокрема Епіцентр і Нова лінія – там були випадки торгівлі меблями та електронікою, що не передбачено умовами карантину.

– Маємо протоколи про порушення. Зокрема, 94 протоколи з супермаркетів, 29 протоколів мережі Епіцентр, 140 протоколів щодо порушень об’єктами громадського харчування, – сказав міністр.

Аваков зазначив, що в список порушників карантинних обмежень увійшли і столичні ресторани Виноградний хутір, Мон шер, Велюр та Фабіус.

– Всі ці ресторани порушили умови карантину. Необхідно скласти адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають в цьому, – підкреслив глава МВС.

Він додав, що наразі всі ці заклади закриті.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували судову статистику про порушення карантину в Україні. Так, реальні штрафи за статтею 44-3 отримали лише 13% порушників правил карантину.