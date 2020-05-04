Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомсвто разрабатывает критерии адаптивного карантина.
— В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 случаев коронавируса в сутки. Также мы увеличиваем количество тестирований, однако уровень заболеваемости в стране не падает, — подчеркнул министр.
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Степанов отметил, что Украина находится на карантине более 50 дней, и он сильно начинает влиять на экономическое положение. Однако ослабление ограничений очень рискованны.
К слову, в Украине продлят карантин до 22 мая.
С 11 мая позволят работать летним площадкам кафе и ресторанов, открыть парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские с соблюдением ряда условий противоэпидемиологической ситуации.
Кроме того, будет возобновлена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами, музеев, стоматологий, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.