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Факти / Україна / Політика

МОЗ розробляє критерії адаптивного карантину – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відомство розробляє критерії адаптивного карантину.

 – Впродовж 17 днів ми реєструємо від 400 до 600 випадків коронавірусу за добу. Також ми збільшуємо кількість тестувань, проте рівень захворюваності у країні не падає, – наголосив міністр.

Читайте: Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

Степанов зазначив, що Україна перебуває на карантині понад 50 днів, і він сильно починає впливати на економічний стан. Проте послаблення обмежень дуже ризиковані.

До слова, в Україні продовжать карантин до 22 травня.

З 11 травня дозволять працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів, відкрити парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні з дотриманням ряду умов протиепідеміологічної ситуації.

Окрім того, буде відновлена робота об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, музеїв, стоматологій, нотаріусів, аудиторів, адвокатів та сервісів побутових послуг.

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