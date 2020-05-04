Зеленський: 120 тис. людей помруть, якщо повністю скасувати карантин

Карантин в Україні пом’якшуватиметься поступово, тому що повне його скасування може призвести до смерті 120 тис. осіб до кінця року.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

– Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі, але потенційні втрати від високої захворюваності і смертності катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного для нас ритму життя – це потенційно плюс 120 тис. смертей до кінця року, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що пом’якшення карантину буде поетапним і перший етап відбудеться 11 травня.

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Президент нагадав, що будуть відкриті парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.

– Актуальна на сьогодні статистика дає нам надію на майбутнє. Однак ситуація могла бути іншою. Ми могли мати не 12 тис., а 200 тис. хворих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, правильні. Друга причина – це заслуга наших українських лікарів. Їх професіоналізм, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом, – підсумував він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин до 22 травня. З 11 травня в країні пройде перший етап пом’якшення обмежень.