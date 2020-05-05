Транспорт в Украине из-за карантина могут запустить не раньше, чем в июне.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

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Источники отмечают, если же все пойдет по плану, то правительство будет поочередно снимать карантинные ограничения, в том числе транспортные, от внутригородских перевозок до международного авиасообщения, в несколько этапов.

Однако это будет не раньше, чем через 3-4 недели.

Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.