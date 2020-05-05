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Факти / Україна

Транспорт в Україні через карантин запустять не раніше червня – ЗМІ

Транспорт в Україні через карантин можуть запустити не раніше, ніж у червні.

Про це пише РБК з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

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Джерела зазначають, якщо все піде за планом, то уряд буде по черзі знімати карантинні обмеження, зокрема транспортні, від внутрішньоміських перевезень до міжнародного авіасполучення, в кілька етапів.

Однак це буде не раніше, ніж через 3-4 тижні.

Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня.

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