Коронавирус в Институте рака: закрыто одно из отделений, инфицирован врач

В Национальном институте рака обнаружили вспышку коронавируса, в результате чего закрыли одно из отделений.

Инфекцию обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.

— Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные.Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции, — поделился Богдан Борисюк.

По словам медика, для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.

— Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю.

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Тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов.

Положительный результат обнаружили в одной из врачей того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы Института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.

Напомним, недавно в Украине разрешили проводить плановые операции, однако госпитализация возможна только после того, как пациент получит отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Однако четких разъяснений в Минздраве пока не предоставили.

По прогнозам экспертов, больницам будут предлагать или самостоятельно брать образцы у пациента, устроив соответствующую возможность в приемном отделении, или же после осмотра направлять пациента к семейному врачу, который и организует проведение теста.

Медики говорят, что обычный ПЦР-тест на коронавирус делается в течении 4-5 часов, а результатов приходится ждать неделю, а то и больше.

Как убедился Богдан Борисюк, лаборатории сейчас очень перегружены.

— На днях в столичной лаборатории нам озвучили срок в 12 суток. Вы себе можете на секунду представить, если бы у меня в Институте лежала пациентка с Covid-19 еще 10 или 12 дней и ждала результата, был бы инфицирован весь Институт! Я звоню в лабораторию, они не отказывают, но говорят, что очередь на 12-14 дней, скорее просто не успеют. Это все равно что ловить гранату без кольца — заявил медик.

Напомним, Факты ICTV публиковали официальный документ с перечнем плановых операций, которые разрешено проводить во время карантина в Украине.