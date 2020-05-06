Коронавірус в Інституті раку: закрито одне із відділень, інфікована лікарка

У Національному інституті раку виявили спалах коронавірусу, внаслідок чого закрили одне з відділень.

Інфекцію виявили у пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів в.о. головного лікаря Національного інституту раку Богдан Борисюк.

– Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала одна і у палаті, і у реанімації. Це були вихідні.Ми зупинили всі операції і швидко закрили і реанімацію, і відділення, щоб погасити вогнище інфекції, – поділився Богдан Борисюк.

За словами медика, для проведення ретельної дезінфекції у відділенні потрібно виписати усіх пацієнтів.

– Ми маємо виписати останнього пацієнта, потім 3-4 дні проводити дезінфекцію, санітарні роботи, відстежити й обстежити всіх контактних осіб, і тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше, як через тиждень.

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Тести на коронавірус в Інституті раку зараз проводять і для медпрацівників, і для пацієнтів.

Позитивний результат виявили у однієї з лікарів того ж відділення, де знаходилася пацієнтка з Covid-19. За словами очільника Інституту, зараз вона вдома, хоча і без симптомів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні дозволили проводити планові операції, однак госпіталізація можлива лише після того, як пацієнт отримає негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Однак чітких роз’яснень у МОЗ поки не надали.

За прогнозами експертів, лікарням пропонуватимуть або самостійно брати зразки у пацієнта, облаштувавши відповідну можливість у приймальному відділенні, або ж після огляду скеровувати пацієнта до сімейного лікаря, який і організує проведення тесту.

Медики кажуть, що звичайний ПЛР-тест на коронавірус робиться протягом 4-5 годин, а результатів доводиться чекати тиждень, а то і більше.

Як переконався Богдан Борисюк, лабораторії зараз дуже перевантажені.

– Днями у столичній лабораторії нам озвучили термін у 12 діб. Ви собі можете на секунду уявити, якщо би в мене в Інституті лежала пацієнтка з ковідом ще 10 чи 12 днів і чекала результату, був би інфікований весь Інститут! Я дзвоню в лабораторію, вони не відмовляють, але кажуть, що черга на 12-14 днів, швидше просто не встигнуть. Це те саме, що ловити гранату без кільця- заявив медик.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували офіційний документ з переліком планових операцій, які дозволено проводити під час карантину в Україні.