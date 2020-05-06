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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина потратила на борьбу с коронавирусом почти 2 млрд грн

На борьбу с распространением острой респираторной болезни Covid-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

— На предотвращение распространения острой респираторной болезни Covid-19 уже потрачено более 1,8 млрд грн бюджетных средств, — говорится в сообщении.

Министерство финансов проводит постоянный мониторинг бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.

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По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.

Ранее Факты ICTV писали, что 5 мая Кабмин подписал соглашение из Всемирным банком на кредит в $150 млн. Эти деньги предназначены для защиты уязвимых слоев населения на период пандемии коронавируса.

Источник: Минфин

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