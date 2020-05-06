Україна витратила на боротьбу з коронавірусом майже 2 млрд грн

На боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

– На запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 вже витрачено понад 1,8 млрд грн бюджетних коштів, – йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом.

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За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, зокрема 455 млн грн коштів держбюджету та 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Раніше Факти ICTV писали, що 5 травня Кабмін підписав угоду з Світовий банком на кредит у $150 млн. Ці гроші призначені для захисту вразливих верств населення на період пандемії коронавірусу.