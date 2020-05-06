Зеленский ответил на петицию с требованием уволить Ермака

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с требованием уволить и привлечь к ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака заявил, что подписанный в Минске протокол о создании “консультативного совета” — это продолжение реализации Минских соглашений 2014-2015 гг.

Автор петиции требовал уволить и привлечь Ермака к уголовной ответственности за согласие на создание “консультативного совета” с представителями ОРДЛО, что, по его мнению, является реализацией сценария, когда Россия становится не агрессором, а посредником и миротворцем.

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Также автор петиции вспомнил об уголовном деле, которое открыла САП по серии опубликованных народным депутатом Гео Леросом видео, на которых брат Ермака якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

При этом Зеленский отметил, что подписан был рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ”.

Зеленский напомнил, что глава ОП назначается на срок полномочий президента, и только он может его уволить.

Напомним, ранее Андрей Ермак сообщил, что Украина привлечет к участию в ТКГ представителей министерств и нардепов.