Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Єрмака

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію з вимогою звільнити та притягнути до відповідальності главу Офісу президента Андрія Єрмака заявив, що підписаний в Мінську протокол про створення “консультативної ради” – це продовження реалізації Мінських угод 2014-2015 рр.

Автор петиції вимагав звільнити та притягнути Єрмака до кримінальної відповідальності за згоду на створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО, що, на його думку, є реалізацією сценарію, коли Росія стає не агресором, а посередником і миротворцем.

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Також автор петиції згадав про кримінальну справу, яку відкрила САП по серії опублікованих народним депутатом Гео ЛЕРОС відео, на яких брат Єрмака нібито обговорює кадрові призначення за гроші.

При цьому Зеленський зазначив, що підписаний був робочий документ, який носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктність ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії в переговорному процесі в рамках ТКГ “.

Зеленський нагадав, що глава ОП призначається на строк повноважень президента, і тільки він може його звільнити.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак повідомив, що Україна залучить до участі в ТКГ представників міністерств і нардепів.