Представители правоохранительных органов пришли с обысками в здание Харьковского горсовета.

Обыски проводятся в департаментах Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей.

Следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.











ГБР пришло с обысками в Харьковский горсовет / 3 фотографии

Читайте: Обыски в Николаевской ОГА провели по делу о присвоении 157 га лимана

Всего в этом уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны.

Сейчас о подозрении никому не сообщали, досудебное расследование продолжается.

Ранее силовики СБУ провели обыски в квартире Сергея Верланова — бывшего главы Государственной налоговой службы.

Источник: прокуратура Харьковской области