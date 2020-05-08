Ми повинні захищати інтереси людей базових професій – Криклій

Держава має всіляко захищати інтереси людей базових професій та надавати їм всебічну підтримку, зокрема фінансову. На цьому наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі OBOZ TV.

– Ми повинні захищати інтереси людей базових професій та підтримувати їх – кожного машиніста, стюарда, бортпровідника, працівника ремонтного депо, – зазначив очільник міністерства.

Він вважає неправильним величезний дисбаланс між зарплатами топ-керівників Укрзалізниці та її пересічних працівників.

– Навіть коли ми говорили про оптимізацію чисельності Укрзалізниці, передусім ми завжди мали на увазі центральні апарати. Кращі працівники повинні працювати, але точно не має бути великих штатів із завищеними заробітними платами, – підкреслив Владислав Криклій.

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За його словами, на період карантину зарплати топ-менеджменту Укрзалізниці були переглянуті. Подальший справедливий розрахунок ЗП міністерство вбачає у прив’язці до результатів кожного працівника – ключових показників ефективності KPI.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця забезпечить своїх співробітників матеріальною допомогою у разі захворювання на Covid-19, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.