Олександр Меламуд про бізнес в умовах кризи та перспективи інвестицій

Телеканал ICTV запустив онлайн-проект Ділова розмова з Оксаною Гутцайт. Це відверті інтерв’ю з відомими українськими підприємцями, які розкажуть про реалії ведення бізнесу в умовах нової кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Першим гостем проекту став співвласник ТРЦ Dream Town Олександр Меламуд.

– Вам до криз не звикати, адже в бізнесі вже дуже давно. Але зараз такий непередбачений випадок. Могли підготуватися і передбачити перебіг цього карантинного жаху?

– Звичайно, передбачити було неможливо. Хто міг знати, що такий важкий вірус уражає величезну кількість людей і що нам доведеться сидіти на карантині всім. Ніхто не був готовий. Ще на початку березня планувалися поїздки, перспективи. Це було буквально два місяці тому. А вже в середині березня все було закрито.

– Як ви виходите зараз із ситуації? Як працюєте в цих умовах?

– Торгові комплекси закриті. Відкритий тільки продуктовий магазин. Зрозуміло, що нам потрібно підтримувати роботу комплексу. Взаємовідносини з орендарями ми підтримуємо через відеозв’язок – проводимо наради з Zoom.

– Ви не стягується орендну плату зі своїх орендарів в Dream Town?

– Ми беремо тільки service charge, який нам потрібен для підтримки комплексу. У них ситуація надзвичайно важка, і вона ще гірша у деяких випадках, ніж у нас. Адже вони закупили весняно-літню колекцію і не продали її. Якраз березень, квітень, перша половина травня – то час, коли активно продаються колекції. Уже в червні починаються знижки, тобто це вже розпродаж залишків. В основний період продажу вони працювати не могли, а зараз їм потрібно вже купувати осінню колекцію.

– Такий людяний бізнес-партнер – рідкість у наш час. Або це нормальна практика для ТРЦ?

– Я думаю, що багато ТРЦ скасували орендну плату. Крім того, була постанова. Тут питання в здоровому глузді. Ми ж з орендарями повинні знаходити точки дотику. Можна, звичайно, встати в жорсткий режим. Але в цій ситуації, я ж розумію, що частина піде, частина розориться, купівельна спроможність впаде. Це питання, з одного боку, нормального людського ставлення, а з іншого – здорового глузду.

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– Скільки людей працює у вашому підпорядкуванні? Ви всіх відправили працювати дистанційно?

– Майже всіх відправили на дистанційну роботу. Це сотні людей. Одиниці залишилися, кому просто необхідно виїжджати на роботу.

– А когось довелося відправити у відпустку за власний рахунок?

– Звичайно. У нас збитки божевільні, ми це розуміємо. Це зворотна сторона медалі. Давайте не будемо нікого відправляти у відпустку за свій рахунок – значить, підприємство впаде. Кому це потрібно? Втрачають всі. У нас сьогодні поки ще не зроблені кредитні канікули для бізнесу. Нам тільки відстрочили на два місяці виплату відсотків, які треба віддати у жовтні. Це ж яке навантаження буде. Дай Бог, щоб ми до жовтня відновилися. Ніхто ж не знає, яка буде купівельна спроможність населення, які підприємства залишаться, які закриються. Прорахувати сьогодні це неможливо.

– Ви не створювали стратегічний план дій, який плануєте втілити після завершення карантину?

– Ми прораховуємо різні варіанти того, як ми будемо працювати з певними відсотками знижки для орендарів. Адже навіть якщо вони будуть повноцінно працювати, то не зможуть платити повністю орендну плату. Також ми розглядаємо варіанти мінімізації своїх витрат. Водночас треба підтримувати комплекс у працездатності. Навіть зараз протипожежну систему треба підтримувати.

– Багато хто говорить, що робота дистанційно показала, що немає необхідності у великій кількість співробітників в офісі. Деякі навіть зменшують або закривають офіси. Як у вас?

– Я говорив уже давно, що ми йдемо до зміни системи виробничих відносин. Величезна кількість людей, в принципі, не повинна сидіти в офісі. Візьмемо, наприклад, ту ж бухгалтерію. Ось сидить людина вдома, у неї величезний екран, де видно одночасно 5, 8, 10 осіб, які сидять у бухгалтерії. І відбувається миттєве пересилання документів, тому що поруч ще один екран. Тобто повний ефект присутності. Тільки потрібен великий ресурс (2 екрани – Ред.). Це взагалі змінює людське життя. Якщо не треба їздити на роботу, то можна буде вибудовувати анклави в 100 км від Києва (де буде абсолютно все: інфраструктура, торговельні центри, кінотеатри). Але тоді вже потрібні квартири більшого розміру, тому що у кожної дорослої людини повинен бути кабінет.

– Ви карантин пересиджували у будинку чи доводиться часто виїжджати?

– Практично не виїжджаю з дому. За час карантину виїжджав лише кілька разів. Я був на роботі, тому що мені треба було зробити обхід комплексом. Через Zoom я цього зробити не можу.

– Багато хто говорить, що часу стало зараз набагато менше, адже проходять різноманітні онлайн-курси, просувають свій бізнес онлайн. Як у вас: стало більше часу чи менше? Здобули якісь нові знання?

– Більше почав читати, більше дивитися серіалів. Я, напевне, за цей час подивився стільки серіалів, скільки не дивився ніколи у житті. Лягаю спати дуже пізно. Встаю пізніше, ніж зазвичай. По-перше, дуже багато часу у мене йде на онлайн-роботу. Моя робота полягає в обмірковуванні перспектив, а на це йде багато часу. Далі – час на обговорення цих перспектив з партнерами. Тому день проходить досить спокійно. Я не встигаю нудьгувати. Є інші відчуття. Відчуття обмеження свободи. Так, мені не вистачає ресторанів, мені не вистачає можливості зайти у кафе, випити кави, з кимось зустрітися. Я досить серйозно обмежив коло спілкування. Тому мені його не вистачає.

– Досягнення якої мети зробить для вас успішним 2020 рік?

– Все, що відбувається зараз, має об’єктивні причини. Якщо моєї провини немає, то все, що робиться, – робиться з точки зору здорового глузду. Тому який би не був результат, все одно це буде успіх. Тому що робимо все від себе залежне. Успіх буде, якщо не захворію.

– Які перспективи інвестицій, чи зараз ніхто не буде ризикувати?

– Інвестицій практично не було минулого року, позаминулого. Для того, щоб запустилися інвестиції, спочатку потрібно закінчити війну. Ситуація з коронавірусом, звичайно, буде впливати на стан світової економіки, але світова економіка – це така зараза, яка має тенденцію швидко відновлюватися. Їй потрібно кілька років, і вона почне розвиватися. Щодо нас – не можна виділяти 2020 рік окремо від усіх інших. Інвесторам Україна сьогодні не особливо цікава.

– Щоб відновився бізнес, скільки потрібно часу?

– Це найпростіше запитання. Дайте мені показники купівельної спроможності, які будуть, дайте мені показники стану економіки і ще низку інших економічних показників – і я за дві години порахую, скільки потрібно часу для відновлення.

– Можна зараз використовувати інструменти виходу з криз 2008 чи 2014 років? Чи це абсолютно різні кризи?

– Криза сьогоднішня не має жодного стосунку до кризи 2008 року. Пов’язано це з тим, що, з одного боку, нам потрібно виходити з кризи, а з іншого – дотримуватися санітарних норм. Ще протягом довгого часу все повністю не буде працювати в тому вигляді, в якому воно працювало раніше. Ще ніколи людство з такою ситуацією не стикалося. Коли була епідемія іспанки, ще не було такої розвиненої економіки та інфраструктури. А Україна пройшла цю пандемію непомітно, тому що була громадянська війна, був закритий повністю кордон.

Також в рамках проекту вийдуть інтерв’ю із співзасновником і директором компанії побутової техніки Mirta Артемом Лукашевим, ресторатором та керівником Піца Челентано Максимом Храмовим та автором каналу Бегущий банкир Андрієм Оністратом.

Також Факти ICTV пропонують почитати інтерв’ю з керівним директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті.