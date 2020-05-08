Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.
Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область.
Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.
— Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны.
После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут.
Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика, — подчеркнул Зеленский.
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Он сказал, что Саакашвили является гражданином Украины, а Зеленский является президентом Украины, который назначил его.
Напомним, Грузия отзывает посла из Украины для консультаций. Причиной послужило назначение экс-президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.