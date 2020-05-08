Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення Міхеіла Саакашвілі до Національної ради реформ.

Про це він заявив під час візиту в Луганську область.

Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші стосунки.

– Ми не дивлячись ні на що не будемо відкликати нашого посла в Україну, тому що відносини між нашими країнами триваліші за будь-яке керівництво. Мені здається, що це помилка грузинської сторони. Після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика кожної держави стосується тільки цієї держави і громадян, які в ньому живуть. Щоб нікого не ображати, я думаю, це наша політика, – підкреслив Зеленський.

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Він сказав, що Саакашвілі є громадянином України, а Зеленський є президентом України, який призначив його на посаду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року.