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Факти / Україна / Суспільство

Україна має бути єдиною: Шмигаль вшанував День пам’яті та примирення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував День пам’яті та примирення й записав для українців відеозвернення.

– Цього дня — Пам’яті та примирення — Україна разом з усім світом вшановує пам’ять загиблих під час Другої світової війни.

Прем’єр закликав усіх схилити голову в пошані до тих, хто віддав свої життя за те, щоб ми могли жити мирно та щасливо.

– Будьмо гідними їхньої пам’яті, завжди пам’ятаймо про них. І пам’ятаймо також про те, як легко втратити мир і як важко його повернути. Таке не має повторитися. Ніколи знов.

Нагадаємо, близько половини українців дотримуються думки, що дата 9 травня говорить про перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

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