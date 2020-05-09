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Факты / Украина

89 за сутки: в Черновицкой области количество больных Covid-19 выросло до 2 268 человек

В Черновицкой области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 89 человек, из них 29 — в Черновцах.

Выздоровели от Covid-19 уже 18 пациентов.

Всего в Черновицкой области по состоянию на вечер 9 мая зафиксировано 2 268 случаев заболевания.

В лаборатории за последние сутки протестировано 423 образца материалов.

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К слову, из-за большого количества случаев в больницах Черновцов закончилась места для больных коронавирусом.

Раньше их принимали три специально подготовленные медицинские учреждения. Поэтому областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с Covid-19.

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