В Черновицкой области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 89 человек, из них 29 — в Черновцах.

Выздоровели от Covid-19 уже 18 пациентов.

Всего в Черновицкой области по состоянию на вечер 9 мая зафиксировано 2 268 случаев заболевания.

В лаборатории за последние сутки протестировано 423 образца материалов.

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К слову, из-за большого количества случаев в больницах Черновцов закончилась места для больных коронавирусом.

Раньше их принимали три специально подготовленные медицинские учреждения. Поэтому областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с Covid-19.