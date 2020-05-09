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Факты / Украина / Общество

Четыре колокола: Зеленский анонсировал проект мемориальных символов

9 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и анонсировал проект мемориальных символов. Глава государства планирует установить четыре колокола на территории Украины.

— Вчера я был в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол — Колокол Памяти, — рассказал Владимир Зеленский.

Читайте: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне Кроме того, на месте изгнания захватчиков на Закарпатье установят Колокол Победы. Также президент планирует установить еще два колокола — Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе.

Напомним, ранее мы писали, что в День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам. Источник: Владимир Зеленский

 

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