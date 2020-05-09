Чотири дзвони: Зеленський анонсував проект меморіальних символів

9 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та анонсував проект меморіальних символів.
Глава держави планує встановити чотири дзвони на території України.
– Учора я був на Луганщині, біля селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті, – розповів Володимир Зеленський.
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Крім того, на місці вигнання загарбників на Закарпатті встановлять Дзвін Перемоги.
Також президент планує встановити ще два дзвони – Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності у Сімферополі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у День пам’яті і примирення Зеленський звернувся до українців.
Джерело: Володимир Зеленський