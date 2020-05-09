Чотири дзвони: Зеленський анонсував проект меморіальних символів

9 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та анонсував проект меморіальних символів.

Глава держави планує встановити чотири дзвони на території України.

– Учора я був на Луганщині, біля селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті, – розповів Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Крім того, на місці вигнання загарбників на Закарпатті встановлять Дзвін Перемоги.

Також президент планує встановити ще два дзвони – Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності у Сімферополі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у День пам’яті і примирення Зеленський звернувся до українців.

Джерело: Володимир Зеленський