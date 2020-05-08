В День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам

На Луганщине в Меловском районе, близ села Пивневка президент Украины Владимир Зеленский записал символическое видеообращение к гражданам, где напомнил трагические события 1942 года.

— Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами.

В этот день, Украина вместе со всем миром говорит Never again. Никогда снова, — подчеркнул президент.