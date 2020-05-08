PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам

На Луганщине в Меловском районе, близ села Пивневка президент Украины Владимир Зеленский записал символическое видеообращение к гражданам, где напомнил трагические события 1942 года.

— Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами.

В этот день, Украина вместе со всем миром говорит Never again. Никогда снова, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в День памяти и примирения мы как нация кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны.

— Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, — сказал очильны государства.

Читайте: Дезинфекция парка и пустой музей Второй мировой: в Киеве отмечают 8 мая

Напомним, Владимир Зеленский в День памяти и примирения во время рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших во Второй мировой войне.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка