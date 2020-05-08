В День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам

На Луганщине в Меловском районе, близ села Пивневка президент Украины Владимир Зеленский записал символическое видеообращение к гражданам, где напомнил трагические события 1942 года.
— Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами.
В этот день, Украина вместе со всем миром говорит Never again. Никогда снова, — подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что в День памяти и примирения мы как нация кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны.
— Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, — сказал очильны государства.
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Напомним, Владимир Зеленский в День памяти и примирения во время рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших во Второй мировой войне.