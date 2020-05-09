В Харьковской области за минувшие сутки Covid-19 лабораторно подтвержден у 52 человек, в том числе у 6 медиков и 5 месячного ребенка.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

— Самому младшему заболевшему среди подтвержденных случаев за последние сутки — 5 месяцев. Ребенок в больнице с мамой, — написал Кучер.

Он сообщил также, что за минувшие сутки умерло 3 человека (у всех них были серьезные сопутствующие заболевания). Таким образом, общее количество умерших увеличилось до 14 человек.

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Всего 528 случаев подтверждено, 61 человек выздоровел.

Около 60% заболевших — женщины (317 человек).

Больше всего случаев подтверждено в возрастных группах от 41 до 60 (216 человек), меньше всего — в возрастных группах старше 80 лет (22 человека) и до 20 лет (28 человек). В возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет зафиксировано 141 и 121 случай соответственно.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 — за прошедшие сутки.