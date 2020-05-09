У Харківській області за минулу добу Covid-19 лабораторно підтверджений у 52 осіб, зокрема у 6 медиків і у 5-місячної дитини.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

– Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою, – написав Кучер.

Він повідомив також, що за минулу добу померло 3 людини (у всіх них були серйозні супутні захворювання). Таким чином, загальна кількість померлих збільшилася до 14 осіб.

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Всього 528 випадків підтверджено, 61 людина одужала.

Близько 60% хворих – жінки (317 осіб).

Найбільше випадків підтверджено в вікових групах від 41 до 60 (216 осіб), найменше – в вікових групах старше 80 років (22 людини) і до 20 років (28 осіб). У вікових групах від 21 до 40 років і від 61 до 80 років зафіксовано 141 і 121 випадок відповідно.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусу, з них 515 – за минулу добу.