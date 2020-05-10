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Факты / Украина

Авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины

Авиакомпании в Украине открыли бронирование билетов на регулярные рейсы с конца мая.

На сайте Международных авиалиний Украины уже доступны билеты на рейсы 23 мая. К примеру, можно забронировать полет в Тбилиси в Грузии. МАУ запланировала как международные, так и внутренние рейсы.

Авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины

В свою очередь компания Wizz Аir также разрешила бронирование билетов на 23 мая. К примеру, на эту дату запланирован вылет из Киева в Вену.

Авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины

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Также с конца мая — начала июня совершать полеты планируют компании Lufthansa и Czech Airlines.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что летом Украина не сможет полноценно восстановить международное авиасообщение, но попытается резрешить внутренние полеты.

Фото: Dreamstime

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