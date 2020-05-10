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Факти / Україна

Авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України

Авіакомпанії в Україні відкрили бронювання квитків на регулярні рейси з кінця травня.

На сайті Міжнародних авіаліній України вже доступні квитки на рейси 23 травня. Наприклад, можна забронювати політ до Тбілісі в Грузії. МАУ запланувала як міжнародні, так і внутрішні рейси.

Авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України

Зі свого боку компанія Wizz Аir також дозволила бронювання квитків на 23 травня. Наприклад, на цю дату заплановано виліт із Києва до Відня.

Авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України

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Також із кінця травня – початку червня здійснювати польоти планують компанії Lufthansa і Czech Airlines.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що влітку Україна не зможе повноцінно відновити міжнародне авіасполучення, але спробує дозволити внутрішні польоти.

Фото: Dreamstime

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