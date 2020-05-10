Заработают ли детские сады летом — Минздрав назвал условия

Министерство здравоохранения может разрешить работу детских садов летом в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем, — сказал он.

В то же время Ляшко не исключает, что ситуация с эпидемией не позволит Украине открыть дошкольные учреждения и отказаться от масочного режима до конца года.

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— Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее, — обьяснил главный государственный санитарный врач.

К слову, фракция Слуга народа планирует обратятся к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением открыть детские сады с 1 июня.