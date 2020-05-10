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Факти / Україна

Чи запрацюють дитячі садки влітку – МОЗ назвав умови

Міністерство охорони здоров’я може дозволити роботу дитячих садочків влітку у разі поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу в України.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Якщо кількість випадків йтиме до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо, – сказав він.

Водночас Ляшко не відкидає, що ситуація з епідемією не дозволить Україні відкрити дошкільні заклади та відмовитися від маскового режиму до кінця року.

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– Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше, – пояснив головний державний санітарний лікар.

До слова, фракція Слуга народу планує звернуться до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією відкрити дитячі садки з 1 червня.

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