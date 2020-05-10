Шмыгаль: Выход из карантина можно ускорить, но нужно жить по-новому

Украина сможет выйти из карантина раньше запланированного срока, если меры безопасности в стране будут и в дальнейшем соблюдаться.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и напомнил, что с понедельника, 11 мая, заработают ослабления ограничительных мер.

— Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап ослаблений наступит скорее, — написал Шмыгаль.

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Премьер также добавил, что благодаря концепции адаптивного карантина, которая заработает с понедельника, местные власти смогут принимать автономные решения для недопущения распространения Covid-19.

Напомним, с 11 мая по всей Украине увеличат количество общественного транспорта.