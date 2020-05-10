На Львівщині послаблення карантину 11 травня не буде

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.

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– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Як відомо, за минулу добу Covid-19 підтвердили ще у 54 жителів Львівщини, два хворих померли.

Загалом коронавірус діагностували у 753 осіб, померли 20, одужали – 152 людини.

Джерело: Львівська ОДА