PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Львівщині послаблення карантину 11 травня не буде

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.

Читайте: Шмигаль: Вихід із карантину можна прискорити, але треба жити по-новому

– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Як відомо, за минулу добу Covid-19 підтвердили ще у 54 жителів Львівщини, два хворих померли.

Загалом коронавірус діагностували у 753 осіб, померли 20, одужали – 152 людини.

Джерело: Львівська ОДА

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка