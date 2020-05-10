PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Обещаю вернуться живым! Военные ВСУ трогательно поздравили матерей Украины

Военные Вооруженных сил Украины поздравили украинских матерей с праздником.

Они обратились с поздравлением ко всем матерям и пожелали, чтобы их никогда не касалась война.

Военные отметили, что все матери прошли много испытаний.

Читайте: День матери: Google создал интерактивную дудл-открытку

Также они пожелали им здоровья и терпения дождаться их дома.

— Желаю тебе здоровья и терпения меня дождаться. Обещаю вернуться живим и невредимым, — сказал один из военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Днем матери. Он призвал всех ежедневно звонить своим мамам и говорить, как сильно их любят.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх