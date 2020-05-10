Военные Вооруженных сил Украины поздравили украинских матерей с праздником.
Они обратились с поздравлением ко всем матерям и пожелали, чтобы их никогда не касалась война.
Военные отметили, что все матери прошли много испытаний.
Читайте: День матери: Google создал интерактивную дудл-открытку
Также они пожелали им здоровья и терпения дождаться их дома.
— Желаю тебе здоровья и терпения меня дождаться. Обещаю вернуться живим и невредимым, — сказал один из военных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Днем матери. Он призвал всех ежедневно звонить своим мамам и говорить, как сильно их любят.