Военные Вооруженных сил Украины поздравили украинских матерей с праздником.

Они обратились с поздравлением ко всем матерям и пожелали, чтобы их никогда не касалась война.

Военные отметили, что все матери прошли много испытаний.

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Также они пожелали им здоровья и терпения дождаться их дома.

— Желаю тебе здоровья и терпения меня дождаться. Обещаю вернуться живим и невредимым, — сказал один из военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Днем матери. Он призвал всех ежедневно звонить своим мамам и говорить, как сильно их любят.