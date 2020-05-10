PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Обіцяю повернутися живим! Військові ЗСУ зворушливо привітали матерів України

Військові Збройних сил України привітали українських матерів зі святом.

Вони звернулися з привітанням до всіх матерів і побажали, щоб їх ніколи не стосувалася війна.

Військові відзначили, що всі матері пройшли багато випробувань.

Читайте: День матері: Google створив інтерактивну дудл-листівку

Також вони побажали їм здоров’я і терпіння дочекатися їх вдома.

– Бажаю тобі здоров’я і терпіння мене дочекатися. Обіцяю повернутися живим і неушкодженим, – сказав один з військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Днем матері. Він закликав усіх щодня дзвонити своїм мамам і говорити, як сильно їх люблять.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх