Обіцяю повернутися живим! Військові ЗСУ зворушливо привітали матерів України

Військові Збройних сил України привітали українських матерів зі святом.

Вони звернулися з привітанням до всіх матерів і побажали, щоб їх ніколи не стосувалася війна.

Військові відзначили, що всі матері пройшли багато випробувань.

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Також вони побажали їм здоров’я і терпіння дочекатися їх вдома.

– Бажаю тобі здоров’я і терпіння мене дочекатися. Обіцяю повернутися живим і неушкодженим, – сказав один з військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Днем матері. Він закликав усіх щодня дзвонити своїм мамам і говорити, як сильно їх люблять.