Проросійські бойовики обстріляли житлові квартали в Авдіївці, яка розташована поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Граната розірвалася біля будинку місцевої жительки та пошкодила дах. Бойовики використали гранатомет АГС-17. Ніхто з цивільного населення не постраждав.

– Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу, – зазначають в ООС.











Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки / 3 фотографии

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11 травня під ворожий обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції в районі населеного пункту Кримське.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна хоче повернути Донбас до кінця року, але є і план Б.