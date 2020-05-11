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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки

Проросійські бойовики обстріляли житлові квартали в Авдіївці, яка розташована поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Граната розірвалася біля будинку місцевої жительки та пошкодила дах. Бойовики використали гранатомет АГС-17. Ніхто з цивільного населення не постраждав.

– Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу, – зазначають в ООС.

  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
  • Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки
Бойовики з гранатомета обстріляли житловий квартал Авдіївки / 3 фотографии

Читайте: Штаб ООС показав відео зі снайперами РФ, які вбили українського солдата

11 травня під ворожий обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції в районі населеного пункту Кримське.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна хоче повернути Донбас до кінця року, але є і план Б.

Джерело: Штаб ООС

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