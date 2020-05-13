Кабмін змінив ПДР: таксі дозволили рух у смугах для маршруток

Уряд дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.

Норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них ліцензії, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Це дасть змогу пасажирам таксі швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, підвищити якість цих послуг та комфорт перевезень. Нелегальних перевізників таксі ці зміни стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства, – пояснив міністр.

Читайте: Найдешевші служби таксі в Києві – топ-5

Як повідомлялося, через послаблення карантину 12 травня у Києві майже вдвічі зросли ціни на таксі. Нові тарифи пов’язані зі зростанням попиту на послуги таксі та заторами у столиці.