За время карантина почти 200 тыс. человек потеряли работу — Шмыгаль

Во время карантина работу потеряло почти 200 тыс. украинцев.

Об этом на заседании Кабмина 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. Поэтому наша цель — не только сохранение существующих рабочих мест благодаря программам по поддержке бизнеса, но и создание новых, — сказал Шмыгаль.

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Шмыгаль назвал количество рабочих мест, которые хочет создать Кабмин:

в сфере строительства и дорожной инфраструктуры — 154 тыс.;

в сфере благоустройства — 150 тыс.;

в сельском хозяйстве — 85 тыс.

На конец 2020 года уровень безработицы в Украине будет превышать 9%, что выше показателя прошлого года. Об этом заявил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, Правительство расширило список аграрных компаний, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.