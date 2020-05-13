PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

За время карантина почти 200 тыс. человек потеряли работу — Шмыгаль

Во время карантина работу потеряло почти 200 тыс. украинцев.

Об этом на заседании Кабмина 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. Поэтому наша цель — не только сохранение существующих рабочих мест благодаря программам по поддержке бизнеса, но и создание новых, — сказал Шмыгаль.

ЧитайтеШмыгаль ответил на предложение Кличко открыть метро

Шмыгаль назвал количество рабочих мест, которые хочет создать Кабмин:

  • в сфере строительства и дорожной инфраструктуры — 154 тыс.;
  • в сфере благоустройства — 150 тыс.;
  • в сельском хозяйстве — 85 тыс.

На конец 2020 года уровень безработицы в Украине будет превышать 9%, что выше показателя прошлого года. Об этом заявил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, Правительство расширило список аграрных компаний, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка